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Haberler İzmir Karaburun’da tepki çeken bina kapatıldı

Karaburun’da tepki çeken bina kapatıldı

CEYHAN TORLAK
Karaburun’da tepki çeken bina kapatıldı
İzmir'in gözde tatil yerlerinden biri olan Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde, 2 katlı eski bir binanın etrafı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Aylar sonra paravanlar açılınca ise binanın yıkılıp daha geniş bir alana yayılarak 3 katlı yeni bir bina yapıldığı ortaya çıktı. Çevredeki binalara 2 kat imar verilirken, bu binanın 3 katlı yapılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın bu duruma sessiz kalması tepkileri bir kat daha arttırdı. Vatandaşlardan; "Burası toplam 2 kattı. Şimdi 1 dükkan 2 kat daire var. Kazan doğurmuş", "Bu oyunun sonunda kim kazandı? Tabii ki sade vatandaş değil, rant kazandı" yorumları geldi.
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