Savcı mütalaasını verdi: Ağırlaştırılmış müebbet

İzmir Güzelbahçe'deki Ayfer Abla isimli restoranda, babası Haşmet Gürkan'ı (54) öldüren Devrim Gürkan'ın (31) tutuklu yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı, sanık Devrim Gürkan için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istedi.

CİNAYETİN SEBEBİNİ ANLATTI

Devrim Gürkan Nisan 2022'de, babası Haşmet Gürkan'ı, sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polis merkezine gidip teslim olan Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek cinayeti anlattı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmanın ardından sanık Gürkan hakkında 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Haşmet Gürkan

Gürkan, davanın 22 Mart'taki duruşmasında verdiği ifadesinde, "Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Eğitim hayatımla, çocukluğumla oynadılar. Başarılı bir öğrenciydim. Yüksek not almama rağmen okuldan alındım. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" diye konuştu. Devrim Gürkan'ın yargılanmasına dün görülen 7'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanık Devrim Gürkan ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada söz verilen Gürkan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Devrim Gürkan için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verilmesini talep etti.

Av. Faruk Çalışkan

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Haşmet Gürkan'ın aile avukatı Faruk Çalışkan adli tıp raporu ile sanık Devrim Gürkan'ın akıl sağlığı hususunda herhangi bir sorunun bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Cinayet gününe ait HTS kayıtlarında önemli detaylar bulunduğunu vurgulayan Avukat Faruk Çalışkan, Devrim Gürkan'ın cinayetinde tek failin olmadığına inandıklarını ve bu yönde müracaatları da yaptıklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, iki tarafın da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteleme kararı aldı.