Güzelbahçe’deki boş arsa ağaç dallarıyla doldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki binaların yanında bulunan boş arsaya atılan ağaç dalları ve molozlar vatandaşları çileden çıkarttı. Güzelbahçe Belediyesi'ne yerel seçim döneminde sorunu bildirdiklerini de anlatan vatandaşlar, o günden beri hala sorunun devam ettiğini söyledi. Yalı Mahallesi 135 sokak numara 8'in yanındaki boş arsa adeta ağaç dalları yüzünden adeta çöplüğe döndü. Buradaki ağaç dalları her geçen gün dağ gibi büyürken, etrafa da boş arsadan pis kokular yayılmaya başladı. Çevre sakinleri, "Aylar önce yetkilileri telefonla arayıp iki traktör römorku kadar burada ağaç dalı biriktiğini ve etrafa buradaki atıklar yüzünden pis kokular yayıldığını söyledik. Hala hiçbir yetkili yok. Sokağımızdan geçen insanlar bu manzarayı görünce yetkilileri kınıyor. Tek arzumuz buradaki utanç manzarasının Güzelbahçe Belediyesi'nce bir an önce kaldırılması" diye konuştu.