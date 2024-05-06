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İzmir'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü kontrolünden çıkarak aracıyla takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanete kaldırıldı.

İHA
İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki kaza saat 05.00 sıralarında, Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya doğru seyir halinde olan Y.A. (72) idaresindeki 35 ZZ 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil, ardından savrularak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Y.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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