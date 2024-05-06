Yıldızların altında tarihe yolculuk

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini gözler önüne seren İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığının 'gece müzeciliği' uygulaması kapsamında ışıklandırıldı. Türkiye'de ilk kez Efes'te uygulanan ışıklandırma çalışmalarının ardından 'gece müzeciliği' tanıtım toplantısı düzenlendi. Yenilenen ışıklandırma çalışmalarıyla yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, bölgeyi gün batımından sonra da ziyaret edebiliyor.

İLK LOKASYON: EFES

İzmir Valisi Süleyman Elban, 'gece müzeciliği'nin ören yerlerinde ve tarihi kentlerde bu yıl ilk kez uygulamaya konulduğunu belirterek, "Bugün ülkemiz turizmciliğiyle ilgili çok farklı ama çok özel bir programı başlatmak üzere buradayız. İlk başlanan lokasyon da Efes'imiz oldu. Efes gibi bazı tarihi alanlarımızda çok fazla talep var. Hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok insan bu alanları görmek istiyor. Kültür Turizm Bakanlığımız burada ciddi bir aydınlatma projesi hazırladı. Artık 00.00'a kadar da Efes'imizde ziyaret saatlerini uzatmış olduk" dedi.

'ÜLKECE DEĞER VERMELİYİZ'

Antik kenti görmeye 80 kişilik kafileyle birlikte geldiğini belirten ziyaretçi Elif Toy, atmosferi çok beğendiğini söyledi. Toy, "Tiyatro gibi etkinliklerle Bergama'da ve daha farklı yerlerde bu şekilde etkinlikler oluyordu. Fakat bu düzenli bir şekilde halka açılan bir şey değildi. Gece ilk kez geldim, bizim için çok etkileyici" dedi. Selçuk'ta yaşayan, antik kenti görmeye eşi ve arkadaşlarıyla birlikte gelen Gürbüz Gök ise, "Gündüz gelmiştik ama gece açılması aslında iyi olmuş. Işık, ambiyans Efes'e çok fark katmış. Ülkemizde tarihi eserlere değer vermemiz gerekiyor" dedi.