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Haberler İzmir Çankırı’dan yerli ve milli ürün vurgusu

Çankırı’dan yerli ve milli ürün vurgusu

HABER MERKEZİ
Çankırı’dan yerli ve milli ürün vurgusu
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı coğrafi işaret tescil belgesi alan Çeşme sakızıyla bugün dışa bağımlılıkta bir kalemin daha eksildiğini vurguladı. Çankırı sırada Çeşme anasonu ve limonunun olduğunu belirtti. 2020 yılında ilk hasadı gerçekleşen Çeşme damla sakızının sınırları aşan eşsiz serüveni, coğrafi tescil belgesiyle taçlandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bugün Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığımız çeşitli kalemlerden birini daha gururla yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her daim dile getirdiği gibi yerli ve milli vurgusuyla dünyaya kimliğimizi açıklamaya devam edeceğiz. Sırada Çeşme anasonu ve limonu var" dedi.
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