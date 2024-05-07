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Haberler İzmir Eşrefpaşa Hastanesi için ihaleye giren olmadı

Eşrefpaşa Hastanesi için ihaleye giren olmadı

Sağlık Bakanlığı’nın inşaatına başlanması için 1 Ağustos 2024’e kadar izin verdiği hastane için yeni bir ihale süreci başlatmak mümkün olamayak. Bu sorun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilk önemli sınavı olacak

HABER MERKEZİ
Eşrefpaşa Hastanesi için ihaleye giren olmadı

Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Eşrefpaşa Hastanesi'nde yapılacak ek hizmet binasının inşaat ihalesinde yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye herhangi bir firmanın teklif vermediği bildirildi. 30 Ekim 2020 tarihindeki depremden sonra hastanenin üçte ikilik kapasitesini oluşturan binalar dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan inşaat için 1 Ağustos 2024'e kadar izin alındığı öğrenildi. Bu tarihe kadar 2.5 ay içinde yeni bir ihale sürecinin başlatılıp temel atmanınnın mümkün olamayacağı belirtildi. Bu sorunun 31 Mart 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık görevine seçilen Cemil Tugay'ın ilk önemli sınavı olacağı vurgulandı.

BİRİMLER KAPATILDI

Eşrefpaşa Hastanesi'nin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi için iki katı bodrum olmak üzere toplam 7 katlı yeni bina inşaatıyla ilgili olarak ihaleye çıkılma kararı alınmış. Yapılması planlanan 11000 metrekarelik yeni binada 6 ameliyathane, acil servis, acil röntgen, acil laboratuvar, ameliyat odası, yeni doğan yoğun bakım ve normal yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk servisleri ile 34 hasta odası olacağı belirtiliyor.

TUGAY, BAŞHEKİM UÇAR'I GÖREVDEN ALDI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye bürokrasisinde değişime devam ederken flaş bir görevden almanın altına imza attı. Eylül 2023'te göreve başlayan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar görevden alındı. Uçar'ın yanı sıra; Başhekim Yardımcıları Gaffar Karadoğan, Filiz Dağ, Bayram Köse, Hastane Müdürü Çiğdem Dalkılınç ve Başhemşire Gülçin Akın görevden alındı.

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