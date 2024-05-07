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Haberler İzmir Huzur uygulamasında 206 kişi tutuklandı

Huzur uygulamasında 206 kişi tutuklandı

HABER MERKEZİ
Huzur uygulamasında 206 kişi tutuklandı
İZMİR'İN 523 bin 487 nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Buca'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları sürüyor. Nisan ayında yapılan çalışmalarda, 118 bin 252 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması ile sorgulanırken, 400 aranan şahıs yakalanarak çeşitli suçlardan adliyeye çıkarılan 206 kişi adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirilen 25 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 35 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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