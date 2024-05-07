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Haberler İzmir İzmir dahil 52 ilde "Narkoçelik-15" operasyonları: 363 zehir taciri yakalandı

İzmir dahil 52 ilde "Narkoçelik-15" operasyonları: 363 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 52 ilde zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonunda 363 şüpheli yakalandığını duyurdu.

AA
İzmir dahil 52 ilde Narkoçelik-15 operasyonları: 363 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı operasyonlarda 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

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