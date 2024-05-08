450 bin başıboş köpek İzmir sokaklarında

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı; İzmir, İstanbul ve Ankara'da bulunan sokak köpeği sayısının 700 bine dayandığını açıkladı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü hayvan bakımevi, hayvan hastanesi ile sokak köpekleri sayıları hakkında TBMM Dilekçe Komisyonu'na bilgi verdi.

Buna göre, ülkede 326 hayvan bakımevi ve 33 hayvan hastanesi bulunuyor. Son 5 yılda; 1 milyon 310 bin 108 köpek kısırlaştırıldı, 2 milyon 704 bin 768'i aşılanıp rehabilite edildi, 274 bin 940'ı ise sahiplendirildi. İzmir'de ise sokakta yaşayan ve sahibi olmayan 450 bin köpeğin olduğu bildirildi. İzmir'i, 128 bin 900 köpekle İstanbul izliyor.

Ankara'da ise bu sayı 90 bin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi konularındaki süreci bakanlıkla iş birliği içinde yürütmeleri için belediyelere talimat gönderildiğini aktardı.