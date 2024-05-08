İşçiler işten çıkarıldı Sendika İZSU’yu bastı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) çalışan ve yerel seçim sürecinde işe alındığı belirtilen 40 kişi işten çıkartıldı. Belediye İş Sendikası üyesi olduğu iddia edilen bir grup işçi de, işten çıkarmaların sebebi olarak gördükleri İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile görüşmek istedi. Sendika üyesi çalışanlarla Erdoğan'ın erkek sekreteri arasında itiş kakış yaşanırken, güvenlik görevlilerin araya girmesi ile arbede yaşandı. Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, bankamatikçi ve işine sahip çıkmayanların işten çıkartılması noktasında hem fikir olduklarını ancak haksız yere işten çıkartılanlar için gerekirse eylem yapacaklarını duyurdu.

İZSU binasında yaşanan arbedede, Sendika üyesi çalışanlarla Erdoğan'ın erkek sekreteri arasında itiş kakış yaşandı.

CEMİL TUGAY RAPOR İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde, yerel seçimlere 2 ay kala belediyeye 2 bin kişi alındığı ortaya çıkmış, Soyer'in yerine CHP'den aday gösterilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'ın ise göreve gelir gelmez seçim üstü alınan işçileri işten çıkartacağı gündeme gelmişti. Son aylarda belediye kadrolarına normalin üzerinde alım olduğunu kabul eden Tugay, tüm birimlerden çalışanlara ilişkin rapor istendiğini, ihtiyaca binaen alınmış ve aktif olarak görevdekilerin çalışmaya devam edeceğini, güvenlik soruşturması yapılmadan, birilerinin referansları ile alımları yapılanların değerlendirileceğini ifade etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzdoğa Şirketi'nden işe girişleri yapılan ancak kentin su ve kanalizasyon işlerini yürüten İZSU'da görevli ve Belediye İş Sendikası üyesi olan 40 kişinin işine geçtiğimiz günlerde son verildi. Yaşananların ardından sendika üyesi olduğu öne sürülen bir grup işçi, haksız yere işten çıkartıldıkları gerekçesi ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın makam odasına girip görüşmek istedi. Olaya belediyedeki güvenlik görevlilerinin de dahil olması ile arbede çıktı. 'İşçiye uzanan eller kırılsın' sloganları atan işçiler bina dışına çıkartılırken, İZSU yönetiminin yaşananlarla ilgili olay yerine polis çağırdığı ve saldırganlardan şikayetçi olacağı öğrenildi.

'ÇALIŞANLAR AYIRT EDİLMELİ'

Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın 'Ben siyasi sorumluluğu alıyorum' diye işçi çıkardığını belirterek, "Neye göre, hangi gerekçeyle? Bu tür tavırlar, çalışma hayatında tedirginliğe kaosa yol açar. Yasalar ve yönetmelikler neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Onun yakını, bunun döneminde işe girdi, eski yönetimde istihdam edildi gibi gerekçelerle insanlar işten çıkartılamaz. Hele ki başkanın dışında müdürlerin şahsi inisiyatifleri herkesin boyunu aşar. Siyasi sorumluluk, atanan değil seçilendedir. Siyasi sorumluluk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tugay'dadır. Demokrasi isteyenler, demokrat olacak. 'Emekçinin ekmeği ve işiyle oynamayız' deyip, nerede hazırlandığı belli olmayan, birtakım listeler hazırlayıp alın teri döken insanları, ekmeğinin peşinde olanları haksızca, hukuksuzca, hakkaniyete aykırı bir şekilde, kapı önüne koymayacaksınız. Çalışan insanların onuruyla, ekmeğiyle oynamayın. Siyasi kaygı gütmeden, şeffaf bir şekilde çalışanla, çalışmayan, alın teri dökenle, bankamatikçileri ayırt edin" dedi.

'HAKSIZLIĞA KARŞIYIZ'

BELEDİYE İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, güvenlik soruşturmaları yapılmadı diye haksız işten çıkartmalara karşı olduklarını belirtti. Atalay, "Sendikamız, işini yapan emekçinin ekmeğinden, işinden edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. İzmir Büyükşehir bünyesinde 2.000- 3.000 işçinin işten çıkarılacağı söyleniyor. Bu söylemler tüm emekçileri tedirgin ediyor, emekçileri, tedirgin etmeyin" dedi.