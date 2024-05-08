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Haberler İzmir İYİ Parti’de istifalar yağmur gibi sürüyor

İYİ Parti’de istifalar yağmur gibi sürüyor

FATİH ŞENDİL
İYİ Parti’de istifalar yağmur gibi sürüyor
İYİ Parti'de olağanüstü kurultayın ardından partideki kan kaybı devam ediyor. Parti Kurucular kurulu üyesi ve İzmir kurucu il başkanı Yıldırım Ulupınar'ın zehir zemberek açıklaması ve istifasının ardından son olarak da Çiğli, Foça, Tire, Menderes'te ilçe yöneticileri ve parti üyeleri istifa etti. İstifalarla birlikte ilçe yönetimleri düştü. Ayrıca Aliağa İlçe Başkanı Tuğba Oktay Bor da istifa ettiğini duyururken, partinin il yönetiminde bulunun üst düzey bazı yönetici ve üyelerinin de önümüzdeki hafta yapacakları büyük bir basın toplantısı ardından toplu olarak istifa edecekleri öğrenildi. İstifaların partide deprem yarattığı ve yeni Genel Başkan Dervişoğlu'nun kurmaylarına acil müdahele edin talimatı verdiği iddia edildi. Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan ile 100'e yakın partili istifa etmesinin ardından, tüm il genelinde de sayının bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. İYİ Parti'de istifa edenlerin toplam sayısı bine yaklaştı
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