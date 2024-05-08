İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Saat : 9:30 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe
Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar
Saat : 11:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim
Saat : 9:30 - 11:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Dereköy
Vişneli
Gökyaka
Cumalı
Yeşilköy
Saat : 9:30 - 11:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
Saat : 9:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık
Saat : 9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy
Muratbey
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı