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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Saat : 9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

Saat : 9:30 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe

Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar

Saat : 11:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim

Saat : 9:30 - 11:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Dereköy
Vişneli
Gökyaka
Cumalı
Yeşilköy

Saat : 9:30 - 11:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

Saat : 9:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık

Saat : 9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy
Muratbey

Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı

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