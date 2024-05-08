Kurgusal duruşmadan ödül ile geri döndüler

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesinde eğitim gören Eray Dağdelen, Ezgi Ağbayır ve Hakkı Can Sal, Avrupa Hukuk Öğrenci Derneği (ELSA) Ankara Şubesinin düzenlediği Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci olarak önemli bir başarı yakaladı. Marka ve ticaret hukuku ile tahkim konularını içeren bir dava için dilekçe yazan, savunmaya yönelik sunum yapan İEÜ'lü gençler, Türkiye genelinden çok sayıda ekibi geride bırakarak ödülü İzmir'e getirdi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı hukukçuları tebrik etti. Ekibi yarışmaya hazırlayan akademisyenler, başarının mimarları arasında yer aldı.