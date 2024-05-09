Büyükşehir’den çıkarılan işçilerle ilgili açıklama

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, işten çıkardığı işçilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde konuşulan işten çıkarma tartışmalarıyla ilgili Büyükşehir'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ihtiyaç fazlası istihdamın önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatılalardan oluştuğu belirtildi. Açıklamada, "Belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı seçimin hemen öncesinde göreve başlatılmış durumdadır. 1 Ocak'tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam bin 909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler tespit edilen yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur" denildi.