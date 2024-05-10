İzmir Valisi Elban: "Kentte 13 suç örgütü çökertildi"

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Valiliği tarafından basın mensuplarıyla gerçekleşen buluşmada, Valilik binasında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç katıldı. Toplantıda Elban, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizdi.

"NARKOTİK OLAYLARINDA GÖZALTI SAYISINDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ VAR"

Toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında artış olduğunu söyleyen Vali Elban, 2024 yılının Mart-Nisan aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda, "Narkotik suçlarda yoğun bir mücadelemiz var. Olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artış söz konusu ve gözaltı sayısında da yüzde 13'lük bir artış var. Son 2 aylık dönem içerisinde 4 bin 573 narkotik olayı gerçekleşmiş ve 5 bin 302 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

"YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİYLE İŞLEM SAYISINDA YÜZDE 123'LÜK BİR ARTIŞIMIZ VAR"

Trafik denetimlerimiz yine hız kesmeden devam ediyor diyerek sözlerini sürdüren Vali Elban, "Geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen kontrol edilen araç sayısı aynı olmakla birlikte yaptığımız çalışmalarda yöntem değişikliğiyle işlem sayısında yüzde 123'lük bir artışımız var. Yani geçen yıl 96 bin civarında olan işlem sayısı, bu yıl 215 bin civarına çıkmış durumda. Yine hem Sahil Güvenliğimizin hem de Emniyet Liman Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 51'lik bir artış var. Bin 200 iken geçen yıl kontrol edilen tekne sayısı, bu yıl bin 821'e çıkmış. İşlem yapılan tekne sayısında 240'tan 340'a çıkarak yüzde 41'lik bir artış yaşanmış" ifadelerini kullandı.

"13 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

2024 Mart-Nisan döneminde 13 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Elban, "Geçen yıl Mart-Nisan döneminde çökertilen örgüt sayısı 3, bu yıl 13. Bu da yüzde 333'lük bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca, aranan şahıslarla ilgili Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hassasiyeti de çok yüksek. Bizler de sahada sürekli emniyet ve jandarma olarak bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz çalışmalarda, aranan şahıs sayısında ciddi şekilde bizde de, ülkemiz genelinde de bir azalma söz konusu. Buna rağmen yine de yapılan denetimlerimiz ve çalışmalarımızla birlikte, toplam 15 bin 973 aranan kişi yakalandı iki aylık çalışmada. Bunların 885'inin 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti olanlar" diye konuştu.

"YAKALANAN KESİCİ-DELİCİ ALET SAYISINDA YÜZDE 195'LİK ARTIŞ"

Ele geçirilen silahlarla ilgili de bilgiler paylaşan Vali Elban, "Gerek narkotik, gerek organize suç örgütleri, gerekse diğer adi suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda ya da yol kontrollerinde, aramalarda, denetimlerde yakalan tüfek sayısı hemen hemen aynı kalmış. Kurusıkı tabancada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir düşüş var. Diğerlerinde yakalanan tabanca sayısında yüzde 20'lik, yakalanan kesici-delici alet sayısında yüzde 195'lik ve yakalanan fişek sayısında da yüzde 127'lik bir artış söz konusu" olduğunu belirtti. Vali Elban, "Mala karşı işlenen suçlarda ciddi oranda düşüş olduğunu altını çizen Vali Elban, "Yapılan denetimler ve arkadaşlarımızın alanda yapmış olduğu baskılama neticesinde, mala karşı işlenen suçlarda geçen yılın Mart-Nisan ayına göre bu yıl yüzde 33.40'lık bir düşüş var. Evden ve iş yerlerinden hırsızlıklarda yüzde 45'lik bir düşüş, hayvan hırsızlığında yüzde 75, oto hırsızlığında yüzde 46, otomobilden hırsızlıktan yüzde 61, bisiklet, motosiklet hırsızlığında yüzde 66, yankesicilik suretiyle hırsızlıkta yüzde 88, açıktan hırsızlıktan yüzde 52 ve toplam hırsızlık suçlarının genel ortalaması ise yüzde 55.68'lik bir azalma söz konusu" diyerek sözlerini tamamladı.