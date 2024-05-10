Menemen Belediyesi’nden büyük hizmet

MENEMEN Belediyesi, ilçede kimsenin işsiz kalmaması için başlattığı istihdam seferberliğinde 2024'ün ilk çeyreğinde 2024 kişinin daha iş sahibi olmasını sağladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Serbest bölge ve karma OSB'nin de faaliyete geçmesiyle birlikte Menemen, sadece ilçemiz için değil, bölgemiz için istihdamın merkezi haline gelecek" dedi. Menemen Belediyesi, vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Menemen İŞKUR Hizmet Noktası üzerinden yapılan çalışmalarla, geride kalan üç yıl içinde 10 binin üstünde vatandaşın işe yerleşmesini sağlayan Menemen Belediyesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde de başarısını pekiştirdi. Yılın ilk üç ayında 2024 kişinin iş sahibi yapıldığı ilçede bu alanda rekor üstüne rekor kırıldı.

SERBEST BÖLGE GELİYOR

MENEMEN'İN istihdam atağı hakkında konuşan Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, ilçemizde en çok önemsediğimiz ve en çok mesai harcadığımız konuların başında refah seviyesi geliyor. Bu kapsamda hemşehrilerimizin meslek sahibi birer çalışan olarak istihdam edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Geride kalan 3 yılda 10 binin üstünde hemşehrimizi iş sahibi yaparken, 2024 yılının ilk çeyreğinde de 2024 kişinin istihdamına aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve ekledi: "İmzaları atılan serbest bölgemiz ve bölgemizin en büyüğü olmasını planladığımız karma organize sanayi bölgemiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her iki alanımızın da tamamlanmasıyla sadece ilk planda 25 bine yakın hemşehrimizin daha istihdamını sağlayacağız."