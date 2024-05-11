Avukat cüppesi ile dolandırıcılık

İzmir'de 15 Nisan'da avukat cüppesiyle adliyeye giden Semih Baykır (27), ifade vermeye gelen spot eşya dükkanı sahibi Emre Kapıcı'ya (25) da kendini 'Avukat Semih Yılmaz' olarak tanıttı. Ne iş yaptığını öğrendiği Kapıcı'ya 'Spot işi mi yapıyorsun? Bana vantilatör lazım' diyen Baykır, Kapıcı'nın dükkanına gitti. 8 bin 500 lira değerinde berjer, vantilatör, dolap, fırın ve lamba alıp, parasını daha sonra ödeyeceğini söyledi.

10 YILA KADAR HAPİS

Avukatlığını yapmayı vadettiği Kapıcı'ya, telefon ihtiyacı olduğunu söyledi. Kapıcı, Baykır'ı arkadaşı Kaan Can Orcan'ın (27) dükkanına yönlendirdi. Baykır, buradan 5 bin 500 lira değerinde cep telefonu aldı. Ayrıca Orcan'a 'Burak Semih Yılmaz' ismini ve bir TC kimlik numarasını vererek avukatlığını yapmak için kendisine vekalet çıkarmasını istedi. Durumdan şüphelenen Emre Kapıcı, Baykır'dan şikayetçi oldu. Baykır'a 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.