Başkan Ünsal işçilere ‘Bana güvenin’ dedi

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde kurum çalışanları ile buluşma gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Ünsal, yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini ve çözüm için büyük bir mücadele verdiğini anlattı. Ünsal, "Maaş alamamak, parça parça almak herkes için elbette zor. Kiranız, kredi kartlarınız, borçlarınız var. Aileniz, çoluğunuz çocuğunuz var... Ben bunları anlamıyor, görmüyor değilim. İşte tam da bu süreçte az görüştük çünkü ben göreve başladığım günden beri neredeyse tüm mesaimi bu konuya harcıyorum. Ama çözeceğiz bu sorunu. Birlikte, dayanışmayla çözeceğiz" diye konuştu. Bu zorlu mücadelede en büyük gücünün yine emekçilerin desteği olduğunu belirten Ünsal, sözlerine şöyle devam etti: "Bana güvenin... Çünkü siz bana güvenirseniz ben bu konuda güçlü durabilirim. Hepinize emeğinizden ve alın terinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum."