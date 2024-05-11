İzmir Foça’da sezonluk kiralar uçuşa geçti! Yüzde 100’e yakın zamlandı

Yaz sezonunun başlamasıyla otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve müstakil evlere olan talep, fiyatlarda yüzde seksenlere kadar artış yaşanmasına sebep oldu. Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden birisi olan Yeni Foça'da ikamet eden esnaf Bahadır Ölmez, "Yaz aylarında talep çok olduğu için aylık olarak sezonluk ev kiraları 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Pandemiden sonra Foça ya talep çok arttı. Kış sezonunda da kiralar yüksek ama yaz sezonu girince daha da artış oluyor" dedi.