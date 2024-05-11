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İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkez ile Kemalpaşa, Ödemiş, Menemen, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı. Helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 45'i tutuklandı.

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, yaklaşık 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin sonucunda torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz günlerde kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

45 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirilmiş, 64 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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