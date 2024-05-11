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Haberler İzmir Sarı kabus geri geldi! Çöl tozu İzmir’de etkisini artırarak hava kalitesini düşürdü

Sarı kabus geri geldi! Çöl tozu İzmir’de etkisini artırarak hava kalitesini düşürdü

Çöl tozu Türkiye’de günlerdir etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, artan toz taşınımının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ
Sarı kabus geri geldi! Çöl tozu İzmir’de etkisini artırarak hava kalitesini düşürdü

İzmir'de etkili olan çöl tozu, sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden olurken şehir merkezinde ve bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi. Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde bugün öğle saatlerine kadar etkili olması beklenirken pazar sabahı itibariyle tüm yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİ ARTIYOR

Çöl tozunun yanı sıra İzmir kuvvetli rüzgar konusunda da uyarı aldı. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteoroloji uyardı.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Çanakkale, Muğla, Aydın başta olmak üzere 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Dün başlayan yağmurun pazar günü de süreceği öngörülüyor.

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