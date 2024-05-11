Umuda yolculuk ölümle son buldu

İzmir Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları botun alabora olması sonucu 25 Nisan'da denize düşen 4 kaçak göçmenden 3'ü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, kayıp olan 1 çocuğun ise 13 gün sonra cansız bedeni bulundu. Lastik bottan düşmesi sonucu boğularak yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

39 KİŞİ KURTARILDI

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki biri çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.