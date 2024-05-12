Ege’den dünyaya gönderiliyor! Kiraz ihracatında 300 milyon dolar hedefi

EGE BÖLGESİ'NDE 260 BİN TON KİRAZ ÜRETİLİYOR

Kiraz üreticilerine bereketli bir sezon dileyen Başkan Uçak, "Kirazda dünyada ihracatta ilk dört ülke arasındayız. Ege Bölgesi'nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Kirazımızın Çin ve Hindistan gibi pazarlara ihraç edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımız, temaslarını sürdürüyor. İlgili ülkelerle anlaşma olduğu takdirde kirazda çok önemli bir aşama kaydetmiş olacağız" şeklinde konuştu.