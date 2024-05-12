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Haberler İzmir Güçlü ordu güçlü Türkiye

Güçlü ordu güçlü Türkiye

HABER MERKEZİ
Güçlü ordu güçlü Türkiye
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Tatbikatın kahraman donanmaya hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Tatbikatımızda görev alan tüm askerlerimize Rabbim'den üstün başarılar niyaz ediyorum. Milletçe, kendi öz yurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak, askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız" şeklinde konuştu. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından "güçlü ordu, güçlü Türkiye" şiarının ne kadar kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Hedeflerimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.
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