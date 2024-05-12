İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 12 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...