İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 12 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür ( 218. Sk. 224. Sk. KUBİLAY Yunus Nadi Cd. Çağdaş Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. 219. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bayramcılar ( Bayramcılar Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
İsmailli ( Bayramcılar Yolu Yuntdağ Yolu İsmailli İsmailli Köyü İç Yolu )
Saat : 13:00 - 19:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe ( Yonuç DERİN )
Yukarıaktepe ( B Camii Yolu Yukarıaktepe Köyü Yukarıaktepe Köyü İç Yolu PALAMUTÇUK HACIALİLER Hacıeliler )
Saat : 9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
Saat : 13:00 - 19:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 13:00 - 19:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
İstiklal ( ATATÜRK ZİYA GÖKALP ATATÜRK ATATÜRK AKŞEMSETTİN AKŞAMSETTİN 1.BAĞLAR 2.BAĞLAR 1.BAĞLAR SEVİN Akşamsettin )
Cumhuriyet
Saat : 10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Türkcedit
Saat : 9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
İsmet Kaptan
Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU 203. Sk. 218 Sk. )
Buruncuk
Çavuş
Kesik
Yıldırım ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/5 35/6 )
Saat : 9:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Zafer
Umurbey
Saat : 9:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
İnönü