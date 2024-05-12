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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrikler saat kaçta gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik İzmir'de bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 12 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 12 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür ( 218. Sk. 224. Sk. KUBİLAY Yunus Nadi Cd. Çağdaş Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. 219. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bayramcılar ( Bayramcılar Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
İsmailli ( Bayramcılar Yolu Yuntdağ Yolu İsmailli İsmailli Köyü İç Yolu )

Saat : 13:00 - 19:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe ( Yonuç DERİN )
Yukarıaktepe ( B Camii Yolu Yukarıaktepe Köyü Yukarıaktepe Köyü İç Yolu PALAMUTÇUK HACIALİLER Hacıeliler )

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Saat : 9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

Saat : 13:00 - 19:00
KARŞIYAKA / İZMİR

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Saat : 13:00 - 19:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
İstiklal ( ATATÜRK ZİYA GÖKALP ATATÜRK ATATÜRK AKŞEMSETTİN AKŞAMSETTİN 1.BAĞLAR 2.BAĞLAR 1.BAĞLAR SEVİN Akşamsettin )
Cumhuriyet

Saat : 10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Türkcedit

Saat : 9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
İsmet Kaptan

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Mayıs Pazar

Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU 203. Sk. 218 Sk. )
Buruncuk
Çavuş
Kesik
Yıldırım ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/5 35/6 )

Saat : 9:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Zafer
Umurbey

Saat : 9:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
İnönü

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