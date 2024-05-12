Vali Elban’dan Önal’a toprak yanıtı: Üç ilçeye karşı mücadele zor olur

İZMİR Valisi Süleyman Elban, Valilik binasında Güvenlik ve Asayiş bilgilendirme toplantısı yaptı. Elban burada Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın toprak genişletme talebine de yanıt verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ilçenin oldukça dar bir alana sıkıştığını söyleyerek Karşıyaka, Bornova ve Konak'tan toprak istemişti. Önal, İzmir Valisi Süleyman Elban'dan da yardım isteyeceğini belirtmişti

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Elban, "Ben de basında gördüm. Mahiyetini bilmiyorum. Başkan bir talepte bulunacak mı, söyleyecek mi? Bu konu uzun sürecek bir konu. Her şeyden önce bir kanun konusu. Kanun değişikliğiyle yapılıyor. Biraz süreç uzun. Aslında genişleme taktiği açısından tek tek gitseydi daha iyi olurdu. 3 ilçe birden olunca, bu ilçelerde büyük ilçeler. 3 ilçeye karşı mücadele zor olur" dedi.