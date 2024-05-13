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Haberler İzmir Dünür dehşeti! Kapıda pusu kurup, tasarlayarak öldürmüşler

Dünür dehşeti! Kapıda pusu kurup, tasarlayarak öldürmüşler

HABER MERKEZİ
Dünür dehşeti! Kapıda pusu kurup, tasarlayarak öldürmüşler

İzmir'de 2'nci Kadriye Mahallesi 600 Sokak'ta 18 Nisan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Kemal Elalmış (51) ile oğulları Erdoğan Elalmış (33) ve Ahmet Elalmış (30), dünürleri Halil Kızıltepe'yi (35) tabanca ile ateş açıp yaraladı. Ağır yaralanan Halil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Erdoğan Elalmış ve Ahmet Elalmış tutuklanırken, gözaltına alınan diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SALDIRIYI PLANLADILAR

Halil Kızıltepe'nin eşi Cemile Kızıltepe, "Eşim, erkek kardeşiyle olaydan birkaç gün önce tartışıyor. Eşim, kendi kardeşine küfrediyor. Olay sırasında yanlarında olan gelin de bunu üstüne alınıp, ailesine eşimin kendisine küfrettiğini söyleyince dünürlerimiz eşime pusu kuruyor. Dünürlerimiz geldi ve kapıdan seslendiler. Eşim kapıyı açar açmaz vuruldu. Çocuklarım babalarını, ben eşimi kaybettim. En ağır cezalarını almalarını istiyorum" diye konuştu. Cemile Kızıltepe'nin Avukatı Başak Atalay ise "Öncesinde yapılan olayla ilgili şüphelilerin hazırlıklarının görüntüleri basına yansıdı. Olayı tasarlamışlar" ifadelerini kullandı.

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