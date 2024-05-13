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Haberler İzmir İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

İzmir Adliyesi'nin adresi ve telefon numarası araştırılıyor. Adliyede işlem yaptıracak olanlar 'İzmir Adliyesi telefon numarası kaç? İzmir Adliyesi nerede? İzmir Adliyesi'ne nasıl gidilir?' sorularını araştırıyor. Peki İzmir Adliyesi saat kaçta açılıyor? İzmir Adliyesi telefon numarası ve adresi ne? İzmir Adliyesi öğle arası kaçta yapılıyor? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ
İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

Adliye açılış ve kapanış saatleri kaç? Adliyelerin öğle arası açılış ve kapanış saatleri kaç? soruları araştırılıyor. İzmir Adliyesi'nin telefonun numarası ve adresi de merak edilen aramalar arasında yerini alıyor. Peki İzmir Adliyesi'nin telefon numarası kaç? İzmir Adliyesi nerede, adresi ne? İzmir Adliyesi ek binası nerede? İşte detaylar...

İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

İZMİR ADLİYESİ TELEFON NUMARASI VE ADRESİ

ADRES: Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

İZMİR ADLİYESİ TELEFON NUMARASI: 0232 411 20 00

Ana Binada 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler

Ağır Ceza Mahkemeleri
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemeleri
Çocuk Mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
İnfaz Hakimlikleri
Fikri Sinai Haklar Ceza/Hukuk Mahkemeleri
Sulh Ceza Hakimliği
Kadastro Mahkemesi

İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

İZMİR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Mansuroğlu Mahallesi No:12 Gültekinler Plaza Bayraklı/İZMİR

Telefon (Santral) : 0232 398 26 00 - 0232 398 27 00

İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binasında 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler
Tüketici Mahkemeleri
Sulh Hukuk Mahkemeleri
İş Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Arabuluculuk Bürosu

Bam Binasında 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler
İcra Mahkemeleri
İcra Daireleri
Asliye Ticaret Mahkemeleri

Fatih Cd. Ali Telli Sk. No:2 Çınarlı Mahallesi Konak / İZMİR (Stadyum Metro Karşısı Bölge Adliye Mahkemesi Binası)

İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar.

Öğle tatili ise 12:00 - 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

ADLİYELER HAFTA SONU AÇIK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir.

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