İzmir Adliyesi telefonu ve adresi 2024! İzmir Adliyesi nerede?

Adliye açılış ve kapanış saatleri kaç? Adliyelerin öğle arası açılış ve kapanış saatleri kaç? soruları araştırılıyor. İzmir Adliyesi'nin telefonun numarası ve adresi de merak edilen aramalar arasında yerini alıyor. Peki İzmir Adliyesi'nin telefon numarası kaç? İzmir Adliyesi nerede, adresi ne? İzmir Adliyesi ek binası nerede? İşte detaylar...
İZMİR ADLİYESİ TELEFON NUMARASI VE ADRESİ
ADRES: Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR
İZMİR ADLİYESİ TELEFON NUMARASI: 0232 411 20 00
Ana Binada 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler
Ağır Ceza Mahkemeleri
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemeleri
Çocuk Mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
İnfaz Hakimlikleri
Fikri Sinai Haklar Ceza/Hukuk Mahkemeleri
Sulh Ceza Hakimliği
Kadastro Mahkemesi
İZMİR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Mansuroğlu Mahallesi No:12 Gültekinler Plaza Bayraklı/İZMİR
Telefon (Santral) : 0232 398 26 00 - 0232 398 27 00
İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binasında 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler
Tüketici Mahkemeleri
Sulh Hukuk Mahkemeleri
İş Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Arabuluculuk Bürosu
Bam Binasında 09/09/2021 tarihi itibari ile hizmet veren mahkemeler
İcra Mahkemeleri
İcra Daireleri
Asliye Ticaret Mahkemeleri
Fatih Cd. Ali Telli Sk. No:2 Çınarlı Mahallesi Konak / İZMİR (Stadyum Metro Karşısı Bölge Adliye Mahkemesi Binası)
ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar.
Öğle tatili ise 12:00 - 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
ADLİYELER HAFTA SONU AÇIK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir.