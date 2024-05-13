İzmir’de 124 adrese operasyon! 77 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 77 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki polis ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 124 adrese 450 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel istismar' gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 77 firari hükümlü yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.