İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 13 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 11:30 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman
Gümüşpala
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan
Çitköy
Kurtuluş
Ahmetbeyler
Ferizler
Saat : 9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 7003 )
Ovacık
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
Poyracık
Dündarlı
Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Akçaköy
Çatalca
Yeniköy
Küner
Kuyucak
Barbaros
Dereköy
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
75. Yıl Cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk
Maltepe Serbest Bölgesi
Kesik
Saat : 9:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen
Bengisu
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba