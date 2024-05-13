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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede saat kaçta elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 13 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Saat : 11:30 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman
Gümüşpala

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan
Çitköy
Kurtuluş
Ahmetbeyler
Ferizler

Saat : 9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 7003 )
Ovacık

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak

Saat : 10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
Poyracık
Dündarlı

Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Akçaköy
Çatalca
Yeniköy
Küner
Kuyucak
Barbaros
Dereköy

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Pazartesi

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
75. Yıl Cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk
Maltepe Serbest Bölgesi
Kesik

Saat : 9:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen
Bengisu

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

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