  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sonucu söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA
İzmir’de tekstil fabrikasında yangın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki yangın, saat 07.30 sıralarında Çiğli'de bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA