İzmir’de tekstil fabrikasında yangın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki yangın, saat 07.30 sıralarında Çiğli'de bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.