İşçi maaşlarından yüzde 30 kesinti

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediye bütçesini denkleştirmek için radikal tedbirler alıyor. Kasasında para olmayan belediye bu ay işçi maaşlarını yüzde 30-40 eksik yatıracak. Memur maaşlarındaki Sosyal Denge Tazminatı (SDS) yasal seviyeye çekilecek. Belediye kafelerindeki ürünlere ve düğün salonlarına zam yapılacak.

MEMURLARA DÜZENLEME

Maaşları ödemek ve rutin harcamalar için kredi çeken Önal; her ay ortaya çıkan 20 milyon TL'lik açık için tasarruf tedbirlerini devreye soktu. Geçtiğimiz ay iş maaşlarını yüzde 15 eksik yatıran Önal, Mayıs ayı içinde ödenecek işçi maaşlarını yüzde 30-40 eksik ödeyecek. İlçe belediyeleri arasında memurlara verilen sosyal denge tazminatı en yüksek Bayraklı'da ödeniyor. Önal; bunu da yasanın belirlediği rakama çekecek. Ayrıca yine memurlara yılda 5 kez ödenen ikramiye 2 ya da 3'e düşürülecek. Bu şekilde de hem tasarruf yapılacak hem de çalışanlar arasındaki maaş uçurumu azaltılacak. Memurlara 1 Mayıs'ta ödenmesi gereken ikramiye de hesaplara yatmadı. Bayraklı Belediyesi kafelerinden indirimli yararlanan meclis üyeleri ve personellerin indirimi kaldırıldı. Kafelerdeki ürünlere zam yapılması kararlaştırıldı. Bayraklı'da ucuz çay dönemi de böylece bitmiş olacak. Belediye kreşleri ve düğün salonları da zamlardan nasibini alacak. Öte yandan Önal'ın talimatıyla meclis günleri kuru pasta ikramı rafa kaldırıldı.

MECLİS ÜYELERİ RAHATSIZ

TÜM bunlar CHP meclis grubunda rahatsızlık yarattı. Meclis üyeleri, "Bizimle kimse istişare etmiyor" yorumunda bulundu. Meclis üyeleri iletişimsizliğin devam etmesi durumunda Önal'la görüşecek.