İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Saat : 9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Alankıyı
Alanköy
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
Ferizler
Dağıstan
Çitköy
Ahmetbeyler
Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Saat : 9:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
Şifne
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Saat : 13:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme
Yurdoğlu
Saat : 9:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
Saat : 9:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba
Saat : 13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Özbek