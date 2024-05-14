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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Saat : 10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

Saat : 9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

Saat : 9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Alankıyı
Alanköy

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
Ferizler
Dağıstan
Çitköy
Ahmetbeyler

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy

Saat : 9:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
Şifne

Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

Saat : 13:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme
Yurdoğlu

Saat : 9:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Saat : 9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

Saat : 9:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Mayıs Salı

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

Saat : 13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Özbek

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