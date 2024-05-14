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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe! Onbinlerce hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe! Onbinlerce hap ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu nitelikli yaklaşık 75 bin hap ele geçirildi. Operasyonla 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de uyuşturucu tacirlerine darbe! Onbinlerce hap ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında, 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesindeki bir adreste çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonla adreste 1 kişiyi gözaltına alırken, 74 bin 760 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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