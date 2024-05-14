İzmir’deki silahlı saldırı olayının failleri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün meydana gelen olayda O.K. (31) evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna üç mermi isabet eden O.K., kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Şüpheli veya şüpheliler kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

POLİS ZANLILARI AYNI GÜN YAKALADI

Olayla ilgili detaylı bir çalışma yürüten İzmir polisi, tabancayla ateş eden 3 şüpheli ve şüphelilerle birlikte hareket edip öncülük yaparak onlara yardım eden kişinin kimliğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) adlı 4 şüphelinin olayın ardından Çeşme Alaçatı'ya kaçtıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından saklandıkları eve yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.