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Haberler İzmir Silahlı saldırı kurbanı

Silahlı saldırı kurbanı

FATİH ŞENDİL
Silahlı saldırı kurbanı
İZMİR'İN Bornova ilçesinde, evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan O.K.(31) ağır yaralandı. O.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K. evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun birçok yerinden vurulan O.K. ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı öğrenilen O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı
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