Belediye başkanı ilçesini haczetti

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın talimatıyla belediyeye borcu olan herkesin hesaplarına haciz uygulandı. Başta Foça esnafı olmak üzere binlerce kişi mağdur olurken hiç kimse alışveriş yapamadı.

'KARARLIYIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Foça Esnaf Odası Başkanı Sedat Özdemir, "Mağduriyetimizi başkana anlattık. O da 'borcumuz çok, maaşları bile ödemekte zorlanıyoruz' dedi. Haksız diyemem ama haklı da diyemem" ifadelerini kullandı. Belediyenin mali hizmetler müdürlüğü ekipleri piyasadan alacakları rakamı Başkan Fıçı'nın önüne koyunca, tüm ilçeyi kilitleyen akıl almaz bir durum patlak verdi. Belediye yönetiminin önerisi, başkanın da talimatıyla ilçe genelinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan-reklam-tabela vergisi bulunan herkesin şirket ve şahsi hesaplarına bloke konuldu. Belediyenin uyguladığı e-haciz sonrasında borcun miktarına bakılmaksızın hesaplardaki tüm hareketler sınırlandırıldı. Hiçbir işlemin yapılmadığı banka hesapları dondurulurken binlerce kişi mağdur oldu. Gelişmelerden habersiz alışveriş yapanlar, bir yere gidip ödeme yapmak isteyenler, otomatik ödeme talimatı bulunanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş isyan etti. Uygulanan e-haciz işlemi sonrasında mağdur olan Foça esnafı da belediyeye koşarken Belediye Başkanı Fıçı, "Kararlıyız, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir

"ZOR DURUMDAYIZ"

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir yaptığı açıklamada, kendisini çok sayıda kişinin aradığını ifade ederken mağdur vatandaşlar arasında ilçede konutu bulunan, yazlıkta yaşayan ya da arsası-gayrimenkulü bulunanların da yer aldığını söyledi. Özdemir, "Belediyenin uygulaması sonrasında durumu, mağduriyeti sayın başkana anlattık. O da bize 'borcumuz çok, maaşları bile ödemekte zorlanıyoruz' dedi. Sonrasında kararlı olduğunu, vazgeçmeyeceğini anlattı. Görüşmemizde "bunu yapmakta haksız mıyım?' diye soru sordu. Biz esnaflarımızın, vatandaşların mağdur olmasını istemiyoruz. Belediye başkanının yaptığına 'haksız' diyemeyiz ama kendisinin tamamen haklı olduğunu da söyleyemeyiz. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Aksi halde kendi durumlarından haberi olmayan insanlar sadece Foça'da değil dışarıda da mağdur oluyor" diye konuştu.