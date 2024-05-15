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Haberler İzmir İzmir'de bir garip olay! Balkondan sokaktakilerle tartıştı tabancayla vuruldu

İzmir'de bir garip olay! Balkondan sokaktakilerle tartıştı tabancayla vuruldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kişi evinin balkonundan sokakta bulunan kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs tabancayla vurularak ağır yaralandı.

DHA
İzmir’de bir garip olay! Balkondan sokaktakilerle tartıştı tabancayla vuruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinin balkonunda iken sokakta bulunan kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Orhan Ö. (32), tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1629/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Ö., evinin balkonundan, sokakta bulunan kişi ya da kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ö.'ye tabancayla ateş edildi.

Orhan Ö. balkonunda kanlar içerisinde yığılırken, kardeşinin vurulduğunu gören Sami Ö. (35), Orhan Ö.'yü otomobil ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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