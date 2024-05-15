İzmir’de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir elektrik kesintisi detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
Saat : 9:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller
Mersinlidere
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Gölova
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Saat : 10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çolak İbrahim Bey
Beyler
Turabiye
Saat : 9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba