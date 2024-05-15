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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Duyuruya göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 15 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir elektrik kesintisi detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

Saat : 10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran

Saat : 9:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller
Mersinlidere

Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Gölova

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Mayıs Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum

Saat : 10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çolak İbrahim Bey
Beyler
Turabiye

Saat : 9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

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