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Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.Örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

AA
İzmir’de terör örgütü operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

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