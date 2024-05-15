‘Otoparkı en kısa sürede yıkmak zorundayız’

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde yapıldı. Başkan Tugay, Çankaya'daki katlı otopark ile ilgili konuşarak, "Son zamanlarda yaşadığım en büyük üzüntülerden biri. Mahkeme süreçleri, istinaf dâhil hepsi tamamlanmış. Boşaltmazsak biz suçlu duruma düşüyoruz. Çaresizce ve üzülerek otoparkı boşaltmak ve yıkmak zorundayız. Yeni otopark alanı için seçenekleri gözden geçireceğiz. İhtiyaçların karşılanması için çalışma yapacağız" dedi.

Öte yandan Eşrefpaşa Hastanesinin depremde zarar gören binası yerine yeni binanın yapımı için destek olacağını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız'a ve grubuna teşekkür eden Başkan Cemil Tugay, "Duyarlılığınızı teşekkürle karşılıyorum. Bizden önce başlatılan süreç, belli bir noktaya gelmiş. Kısa zamanda ihale hazırlandı, dosya alınmasına rağmen başvuru olmadı. Hastanemiz bizim için değerli. Faaliyete devam edecektir, herkes müsterih olsun. Daha da aktif olarak, hizmet yoğunluğunu artırarak hizmet verecektir. Ben de bir hekimim. İzmir'in geleneği de var. Mutlaka devam etmesini istiyoruz. Bir sıkışmışlık haliyle süre uzatımı talep ettik Sağlık Bakanlığından. Teşekkür ediyorum size, Hamza Dağ'a, il başkanlığımıza ve bu konuya ilgi gösteren herkese. Üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.