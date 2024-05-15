Suç örgütlerine yönelik operasyonda 21 tutuklama

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi. Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceden belirlenen çok adrese operasyon düzenledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.