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İzmir’de 8 katlı sitede yangın paniği

İzmir’in Menemen ilçesinde 8 katlı bir sitedeki daire, çocuk odasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İHA
İzmir’de 8 katlı sitede yangın paniği

Yangın, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'ndeki 8 katlı sitenin 2. katındaki bir dairede meydana geldi. Daire sakinleri evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple çocuk odasında yangın çıktı.

Yangına müdahale etmeye çalışan ev halkı, alevleri söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye personelince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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