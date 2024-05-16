İzmir’de PKK’ya operasyon: 9 gözaltı

İZMİR'DE terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/ KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

IRAK'IN kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.