Bayraklı Belediyesi’nde kuru ekmekli eylem

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan maaş ve yemek ücretleri krizi çözülemedi. Çalışan memurların ücretlerinin eksik yatırılması sonrası yemek ücretlerinin de yatırılmaması ile birlikte işçiler dün belediye binası önünde yer sofrası kurup, eylem yaptı.

YERYÜZÜ SOFRASI KURULDU

Sendika yetkilileri Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları konusunda Belediye Başkanı İrfan Önal'a çağrıda bulundu. Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Temsilcisi Nihat Filiz, "Bu ay toplu iş sözleşmelerimizin iyileştirmeleri yatırılmadı. Aynı zamanda yemek paralarımız da yatmadı. O da kalkınca arkadaşlar evlerinden karınca kararınca bir şeyler getirdi ve burada yeryüzü sofrası kurduk. Burada toplu iş sözleşmelerine çağırıyoruz" dedi. Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş ise, "Haklarımızı gasp eden Bayraklı Belediye Başkanı'na tekrar sesleniyoruz; Buna müsaade etmeyeceğiz. Emekçiler bunun bedelini size ağır ödetir" diye konuştu.