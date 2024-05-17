İzmir cuma namazı saati 17 Mayıs! İzmir’de cuma namazı saat kaçta?

Son dakika İzmir haberleri... İl il cuma namazı saatleri araştırılıyor. İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati kaç? soruları araştırılıyor. İşte Diyanet verilerine göre 17 Mayıs İzmir cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 17 MAYIS

Diyanet verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:13'de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.