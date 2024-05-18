İzmir’de 5 saatlik su kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
18.05.2024 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
18.05.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
18.05.2024 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
18.05.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ERTUĞRUL
18.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÖZBEK
18.05.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.