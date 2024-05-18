İzmir’de 5 saatlik su kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...