İzmir’de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...