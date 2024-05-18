İzmir’de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:30 - 16:30
BAYINDIR / İZMİR
Turan
Demircilik
Yusuflu
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi
Saat : 6:00 - 11:00
KINIK / İZMİR
Karadere
Saat : 9:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Halkapınar
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu