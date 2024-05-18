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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 18 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Saat : 9:30 - 16:30
BAYINDIR / İZMİR
Turan
Demircilik
Yusuflu

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler

Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Mayıs Cumartesi

Saat : 6:00 - 11:00
KINIK / İZMİR
Karadere

Saat : 9:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

Saat : 9:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Halkapınar

Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu

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