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İzmir’i hafta sonu çöl tozu kaplayacak

VURAL EFECİK
İzmir’i hafta sonu çöl tozu kaplayacak
İzmir'de kent genelinde etkisini bir süredir hissettiren çöl tozu, vatandaşlara zor günler yaşatacak. Uzmanlar tozun hafta sonu etkisini arttıracağını ve tozun etkisinin bir hafta boyunca devam edeceği belirtti. Ülkemizi etkisi altına alan çöl tozlarının solunum sıkıntılarına yol açtığına, acil vakalarının arttığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Ertürk, "Nefes darlığını tetikleyen çöl tozlarının taşındığı bu dönemlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Pencerelerinizi kapalı tutun" diyerek uyarıda bulundu. Kronik hastalığı olanların hem şikayetlerinin hem de acil başvurularının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Ertürk şöyle söyledi: "Bu dönemde hastalar ilave tedavilerini düzgün almalılar. Herhangi bir şikayetleri olduğunda acil servise ya da ilgili doktorlarına danışmalılar."
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